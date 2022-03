Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 26 marzo

Questa sera, sabato 26 marzo 2022 alle ore 21:20, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Amici 2022, il serale condotto ancora una volta da Maria De Filippi. Il talent show è un appuntamento fisso ormai da vent’anni che proclama di anno in anno nuovi talenti del canto e del ballo. La nuova edizione è in partenza questa sera e in gara vedrà sfidarsi diciotto concorrenti, divisi in tre squadre. Ognuna di questa è guidata da una coppia di professori. Una squadra è meno popolata rispetto alle altre, ma non per questo è la meno favorita. Maria De Filippi, per questa nuova avventura in televisione, ha interpellato nuovamente i giudici in studio. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Amici 2022? Scopriamole insieme.

Anticipazioni e ospiti

La seconda puntata del serale, in onda questa sera – sabato 26 marzo 2022 – alle ore 21.25 su Canale 5, vede nuovamente nel ruolo di giudici Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tornerà per uno dei suoi momenti comici anche Nino Frassica. Super ospite della puntata del serale di Amici di oggi è Irama, uno dei tanti big lanciati dal talent, che si esibirà nel suo brano sanremese Ovunque sarai. La padrona di casa gli consegna il disco di platino.

Se non volete troppi spoiler, non proseguite la lettura. Dopo le eliminazioni di Alice e Gio Montana, nuova sfida tra le tre squadre in gara. Nella prima manche – come riporta Il Vicolo delle News – la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella di Cuccarini-Todaro, perdendo. Al ballottaggio sono finiti i cantanti Luigi e Calma e il ballerino Leonardo. Ad essere eliminato è stato Calma.

Nella seconda manche la squadra Cuccarini-Todaro ha deciso di rigiocarsela con il team Zerbi-Celentano, che questa volta ha avuto la meglio. Alessandra e Rudy hanno spedito al ballottaggio il cantante Alex e i ballerini Christian e Nunzio. Come nella prima puntata, in questo caso non c’è stato un eliminato ma la scelta di chi mandare a rischio eliminazione con l’allievo sconfitto nella terza manche. L’ultimo scontro tocca come all’esordio ancora a Christian.

Nella terza manche la sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Pettinelli-Peparini. Vince la prima e al ballottaggio vanno i cantanti Albe e Crytical e il ballerino John Erik. A rischiare l’eliminazione è Crytical. A questo punto, il ballottaggio finale per decretare la seconda uscita della puntata dopo quella di Calma è una sfida ballo contro canto Christian vs Crytical, rimasta però in sospeso. I due, insieme agli altri, sono rientrati nelle casette al termine della registrazione. Secondo le anticipazioni, l’eliminato in questo ballottaggio è Crytical.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e diretta TV Amici 2022 il serale? Come già detto, il programma arriva in prima serata su Canale 5, per cui bisognerà sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Se invece vi interessa seguire in diretta streaming il programma perché siete fuori casa o impossibilitati ad accedere alla TV, vi basterà accedere alla piattaforma MediasetPlay o WittyTV da desktop. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.