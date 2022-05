Amici 2022, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la finale, 15 maggio

Stasera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,20 va in onda su Canale 5 la finale di Amici 2022, il serale. Ultimo appuntamento, stessa conduttrice. Dal 2001, anno di debutto, è sempre Maria De Filippi a condurre il talent show che approda in prima serata. In attesa di scoprire come andrà questa nuova edizione e chi, tra i 18 concorrenti, sarà proclamato vincitore, scopriamo invece dove vedere in diretta tv e streaming il talent show. Di seguito tutte le informazioni sulla finale di Amici 2022, il serale.

In tv

Dove vedere in TV Amici 2022, il serale in realtà è molto semplice poiché il programma, dalla sua prima edizione, è sempre stato trasmesso su Canale 5. La nuova edizione va in onda da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20, sul canale principale di Mediaset, disponibile al tasto 5 del telecomando in HD (così come al tasto 505).

Amici 2022, il serale streaming live

Dove vedere invece il serale in live streaming? Amici 2022 è disponibile su MediasetPlay, la piattaforma attraverso cui è possibile seguire in diretta streaming ciò che viene trasmesso in televisione. Accedervi è semplice: basterà fare login o registrarsi (anche attraverso Facebook o Google) e selezionare la diretta di Canale 5 o direttamente selezionare il programma di vostro interesse. Chi non può seguire in diretta le puntate di Amici 2022 può anche recuperarle in un secondo momento, grazie alla funzione on demand. Inoltre è possibile accedere a tutti i contenuti in streaming anche attraverso WittyTV.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in TV e live streaming le nuove puntate di Amici 2022, ma quante puntate sono previste per il serale? Il programma di Maria De Filippi arriva in prima serata di sabato su Canale 5 ed è un appuntamento importante che durerà per circa nove settimane. Questo perché le puntate in totale sono nove. La finale è prevista, salvo imprevisti, per il 14 maggio 2022.