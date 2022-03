Amici 2022, il serale: day time, quando va in onda

Arriva il serale di Amici 2022 e la domanda di chi ha seguito i concorrenti sin dall’inizio è anche legittima: dove vedere il day time adesso che il programma di Maria De Filippi approda in prima serata su Canale 5? Il reality show è tra i più acclamati di Mediaset e, dopo settimane trascorse con doppio appuntamento pomeridiano durante il weekend, il focus si sposta in serata. Questo significa che non avremo più un appuntamento fisso al pomeriggio? Scopriamo tutto quello che sappiamo sul day time di Amici 2022.

Day Time: quando va in onda e a che ora

Con la partenza del serale, prevista per sabato 19 marzo 2022, l’appuntamento pomeridiano con Amici 2022 giunge al termine. L’ultima puntata, infatti, era prevista per domenica 13 marzo 2022, motivo per cui né il 19 marzo né il 20 marzo andrà in onda l’appuntamento con Amici su Canale 5. Tuttavia il day time classico previsto da Mediaset torna anche in vista del serale. Nell’arco della settimana, e quindi in vista della puntata serale che va in onda ogni sabato, su Canale 5 è disponibile un breve day time che racconta frammenti della vita a scuola dei concorrenti. Il day time è previsto dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:10 alle ore 16:40, su Canale 5. In alternativa, la replica del day time arriva anche su La5 dal lunedì al venerdì dalle 19:10 alle 19:30.

Amici 2022 streaming e TV

Ma dove vedere il day time e il serale di Amici 2022? Il programma come di consueto va in onda su Canale 5, sia per quanto riguarda gli appuntamenti infrasettimanali pomeridiani che per il serale, che parte sabato 19 marzo 2022. La rete principale Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando (oppure 505 per la versione HD), mentre chi vuole seguire il day time in replica su La5 dovrà cliccare il tasto 30 del telecomando. Se invece vi interessa recuperare il day time e il serale di Amici in streaming, vi basterà accedere a MediasetPlay, sia tramite desktop che scaricando l’App, utile per smartphone, tablet e Smart TV. Anche su WittyTV è possibile recuperare videoclip e puntate in streaming di Amici 2022.