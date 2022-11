Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 13 novembre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 13 novembre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata Alessandra Amoroso e Giorgia, ma anche Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash. Inoltre i cantanti Wax e Aaron hanno ricevuto due sorprese rispettivamente da Belén Rodriguez, presente in studio per Wax, e da Irama, che ha preparato un videomessaggio per Aaron. Spazio alla gara degli inediti, il cui vincitore si è aggiudicato la possibilità di esibirsi durante la finale di quest’edizione di Tú sí que vales. Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash sono stati i giudici di questa gara. Il vincitore della sfida è stato Aaron che ha ricevuto un 9. Il voto più basso, invece, è stato assegnato a Niveo che ha ricevuto un 7. Un brutto risultato per cui il cantante si è messo a piangere e Lorella Cuccarini, la sua insegnante, non ha escluso la possibilità di sospendergli la maglia di Amici. Niveo, inoltre, non ha superato il compito assegnatogli da Rudy Zerbi.

Irma De Paola, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara di ballo. Il migliore è stato Gianmarco, ballerino hip hop di Alessandra Celentano, che ha ricevuto un 9,5. Anche lui si esibirà durante la finale di Tú sí que vales, accompagnando Aaron nella sua esibizione. Il voto più basso nella gara di ballo, invece, è stato assegnato a Ramon, che ha preso un 6. La gara di improvvisazione di ballo, invece, è stato giudicata da Giulia Pauselli. Le migliori in questa gara sono state Maddalena e Ludovica a pari merito.

Megan non ha superato il compito che le è stato assegnato da Alessandra Celentano, nonostante una serie di complimenti ricevuti da quest’ultima. Infine, la prova Oreo è stata vinta da Rita, la prova Marlù, da Cricca mentre la prova TIM, da Mattia. In settimana dovrebbero uscire su tutte le piattaforme i nuovi inediti, quelli di Aaron, Piccolo G e Niveo. Le radio hanno premiato l’inedito di Federica. L’inedito di Tommy Dali, invece, è stato quello più “streammato” sulle piattaforme.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.