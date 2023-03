Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 marzo. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 5 marzo 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 5 marzo 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata c’è Giorgia, che canterà la canzone di Sanremo Parole dette male. Wax ha cantato “Nessuno mi può giudicare”, poi Turista per sempre. Arisa gli assegna la maglia del serale. Niveo ha cantato un pezzo, Walk on the west side, che Giorgia non ha trovato adatto al cantante.

I ragazzi hanno cantato i nuovi inediti. A trionfare è Angelina con il brano “Ti chiedo scusa amore mio”. Wax canta il suo brano “Grazie”. Il nuovo brano di Niveo, invece, non ha convinto Charlie Rapino, giudice di questa gara. Il serale è ormai a un passo. Per il ballo sono state assegnate le maglie a Mattia, Samu e Alessio. Per quanto riguarda il canto, invece, ad avere un banco per il serale ci sono Federica e Wax, della squadra di Arisa.

Paky è stato eliminato direttamente da Alessandra Celentano che credeva fosse più forte di Samu, ma con l’ingresso di Alessio ha notato quanto quest’ultimo sia più forte di lui. Niente banco anche per Mezkal, eliminato da Rudy Zerbi che, però, gli dà la possibilità di rifare i casting per la prossima edizione di Amici.

La gara di ballo è stata giudicata da Veronica Peparini, Virna Toppi e Samantha Tonni. La classifica: Alessio, Samu, Mattia, Megan, Paky e Benedetta. Per la gara di canto, giudicata da Giorgia, la classifica è: Wax, Cricca, Aaron, Federica, NDG, Piccolo G, Mezcal e Niveo; Prova Oreo vinta da Isobel; Prova Tim vinta da Mattia. Ramon e Maddalena non presenti in puntata perché malati. Rudy è ancora indeciso se dare le maglie ad Aaron e Piccolo G, se a uno dei due o ad entrambi.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.