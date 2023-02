Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 febbraio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 12 febbraio 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 12 febbraio 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata Tiziano Ferro, Garrison, Kledi e Kristin Cellini. La gara di canto ha visto al primo posto Angelina, ma Lorella Cuccarini non le ha ancora dato la maglia per il serale. Tiziano Ferro, giudice della gara, si è complimentato con Niveo e con Wax. Piccolo G ha eseguito un pezzo di Ferro con l’aggiunta di barre inedite.

Alessio è primo nella gara di ballo. Raimondo Todaro non gli ha dato la maglia del serale perché ancora troppo presto. Ci sarà poi una seconda gara di ballo, basata sull’improvvisazione, con un premio in palio (la possibilità di esibirsi in uno spettacolo sui Pink Floyd): Alessio di nuovo primo. Stessa vincitrice, ossia Angelina, anche per la seconda gara di canto. Si esibirà in un festival a Ferrara.

Rudy Zerbi ha deciso di far entrare un nuovo allievo: si tratta di Mezkal che, a breve, prenderà il posto di un cantante già presente nella scuola, Aaron, Jore o Piccolo G. Arisa si sarebbe inizialmente rifiutata di cantare con Angelina e Federica durante la gara di canto. Dopo aver accettato e dopo essersi esibita, Arisa, in lacrime, ha chiesto alla conduttrice di “tagliare” le esibizioni dal montaggio finale perché non si è sentita all’altezza delle due cantanti. Mattia, infine, ha vinto il Premio TIM e ha anche svolto un compito di Alessandra Celentano.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.