Amici 2021: chi sono i giudici del talent di Maria De Filippi

AMICI 2021 GIUDICI – Da sabato 20 marzo 2021 su Canale 5 va in onda il Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – giunto alla sua 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma quali sono i giudici di Amici 2021 serale? I tre giudici del talent saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors. Saranno loro a valutare in studio le performance artistiche dei 17 i ragazzi che gareggiando per la vittoria. Altra novità dell’edizione numero 20 è l’artista francese Stephane Jarny, nuovo direttore artistico e coreografo dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sui tre giudici di Amici 2021.

STEFANO DE MARTINO

Stefano De Martino (Torre Annunziata, 3 ottobre 1989) è un ballerino e conduttore televisivo. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Dal 2010 è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista. Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. Nel 2015 diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez andato in onda all’inizio del 2016 su Canale 5, capitanando la squadra “Gli incredibili”. A partire dal 2016 entra nel cast di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori. Poi tante altre esperienze televisive fino alla conduzione del programma Rai, Stasera tutto è possibile.

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA

Nel cast (giudici) di Amici 2021 c’è anche Emanuele Filiberto di Savoia (Ginevra, 22 giugno 1972). Membro di Casa Savoia, Emanuele Filiberto è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. La sua posizione nella linea di successione di Casa Savoia, comunque non riconosciuta dalla Repubblica Italiana, è al centro della questione dinastica, emersa in seguito al matrimonio dei genitori. Nato e vissuto in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d’Italia, Emanuele Filiberto ha fatto il suo primo ingresso in Italia soltanto alla fine del 2002, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio. Vive con la moglie, l’attrice francese Clotilde Courau, e le loro due figlie a Monte Carlo, nel principato di Monaco.

STASH (KOLORS)

Antonio Stash Fiordispino, conosciuto solo come Stash, è un cantante italiano, frontman dei The Kolors. Da tempo è legato a Giulia Belmonte, giornalista e showgirl nonché ex Miss Abruzzo, dalla quale ha avuto Grace, la loro prima figlia. Antonio Stash Fiordispino è nato a Caserta il 7 luglio 1989. Il suo secondo nome gli è stato dato dal padre che è un appassionato di rock e si è ispirato a una strofa di “Money” dei Pink Floyd. Il padre Umberto inoltre possiede un famoso studio di registrazione che è stato un punto di riferimento per numerosi cantanti partenopei, tra cui Pino Daniele. Stash cresce circondato dalla musica che diventa anche per lui una grande passione e poi un lavoro vero e proprio.

