Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – sabato 3 aprile – al termine della terza puntata del serale di Amici 2021? Secondo le anticipazioni diffuse da Vicolodellenews, al termine della prima manche, l’eliminato diretto è il ballerino Tommaso Stanzani che fa parte della squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Al termine delle altre due manche ad essere eliminato è stato… notizia in aggiornamento…

Le anticipazioni

Cosa succederà nel terzo serale di Amici 2021, quali concorrenti saranno eliminati? Il programma tornerà stasera – 3 aprile – con una doppia eliminazione e dopo il ballottaggio al cardiopalma di Leonardo ed Aka7even sabato scorso, il pubblico è pronto a tutto, anche a vedere due talenti come Tommaso e Samuele finire con le spalle al muro mentre Martina e Rosa non hanno ancora rischiato di uscire nonostante le loro doti non proprio spiccate. Tommaso e Samuele ad Amici 2021 serale sono stati messi alla prova da Lorella Cuccarini che, dopo le critiche di Alessandra Celentano, ha pensato bene di chiedere ai due di esibirsi in una coreografia sensuale. La richiesta ha messo in crisi Tommaso, che si è scontrato con la Celentano e che adesso dovrà decidere se lasciare la squadra oppure no, e anche Samuele che non è di certo un ballerino adatto a questo tipo di coreografia.

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto gli eliminati dopo la terza puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

