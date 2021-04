Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – sabato 24 aprile – al termine della sesta puntata del serale di Amici 2021? A dover lasciare il talent di Maria De Filippi è stata… notizia in aggiornamento…

Le anticipazioni

Cosa succederà nel sesto serale di Amici 2021, quali concorrenti saranno eliminati? Il programma tornerà stasera – 24 aprile – con altre eliminazioni. In particolare a dover lasciare il talent sarà un solo allievo. In tre arriveranno al ballottaggio ma solo due accederanno alla settima puntata. Secondo quando scritto da Il Vicolo delle news, a scontrarsi nella lotta finale sono stati Deddy, Raffaele e Samuele. Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, i tre giudici, avrebbero deciso di salvare subito il ballerino di Peparini-Pettinelli e lasciare all’ultimo scontro i due cantanti. Come sempre la produzione di Amici ha scelto di comunicare l’eliminato in casetta, così da ridurre al minimo la possibilità che venga annunciato prima della messa in onda. Chi si salverà tra Deddy e Raffaele? Ospiti della puntata saranno Nino Frassica e Annalisa che canterà Dieci, la canzone di Sanremo 2021.

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto gli eliminati dopo la sesta puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

