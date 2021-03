Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – 27 marzo – al termine della seconda puntata del serale di Amici 2021? A dover lasciare il talent sono In aggiornamento…

Anticipazioni seconda puntata

Il serale di Amici 2021 andrà in onda stasera, 27 marzo, ma la registrazione ha già fatto venire a galla delle anticipazioni. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, è ancora la squadra Zerbi-Celentano (pescata a sorte per dare il via alla gara) a sfidare il team Arisa-Cuccarini, vincendo. Al ballottaggio sono finiti la cantante Ibla e i ballerini Alessandro e Martina. Ad essere eliminata è stata Ibla.

Nella seconda manche la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella di Peparini-Pettinelli. Altra vittoria, che ha spedito al ballottaggio l’intera squadra dei perdenti, essendo soltanto in tre (il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele). In questo caso non c’è stata un’eliminazione diretta, bensì Aka7even è finito al ballottaggio con l’allievo sconfitto nella terza manche.

Nella terza manche si è rinnovata la sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Arisa-Cuccarini. È quest’ultima a prevalere, mandando al ballottaggio la ballerina Serena e i cantanti Deddy e Leonardo. A rischiare l’eliminazione è Leonardo. A questo punto, il ballottaggio finale per decretare la seconda uscita della puntata dopo Ibla è una sfida tra Aka7even e Leonardo, rimasta in sospeso fino al termine della registrazione. I due, come avvenuto nella prima puntata, scoprono il nome dell’eliminato una volta rientrati in casa.

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto gli eliminati dopo la seconda puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

