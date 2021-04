Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – sabato 10 aprile – al termine della quarta puntata del serale di Amici 2021? A dover lasciare il talent di Maria De Filippi è stato… Notizia in aggiornamento…

Le anticipazioni

Cosa succederà nel quarto serale di Amici 2021, quali concorrenti saranno eliminati? Il programma tornerà stasera – 10 aprile – con una sola eliminazione. A rischiare l’eliminazione saranno Enula e Tancredi. Trionfo invece per Sangiovanni. Nella prima manche, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Sangiovanni sfida Aka7even sul brano ’24k magic’ di Bruno Mars. È lui a vincere e a conquistare i complimenti di Stash, la cui preferenza nei suoi riguardi appare ormai piuttosto palese. Nella seconda manche, Zerbi schiera Sangiovanni contro Tancredi nel guanto di sfida sulla canzone dei Queen. È ancora lui a vincere, con tanto di complimenti dei giudici. Rimane uno dei maggiori favoriti alla vittoria finale. Non c’è tregua invece per Aka7even. Anche nel corso del nuovo serale di Amici 2021, il cantante della squadra di Anna Pettinelli non è riuscito a centrare l’obiettivo. Un nuovo punto perso, questa volta nella contro Deddy. Una sola esibizione per lui, visto che è finito subito al ballottaggio dopo aver ‘causato’ la sconfitta della sua squadra nella terza sfida della prima manche. Le successive due manche sono state invece giocate da Zerbi-Celentano e Arisa-Cuccarini. Aka7even è stato però il primo ad essere salvato tra i tre ragazzi in ballottaggio.

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto gli eliminati dopo la quarta puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

Potrebbero interessarti Sotto copertura: quante puntate, durata e quando finisce Sotto copertura: il cast (attori) completo del film Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quarta puntata (serale)