Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (finale serale)

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – sabato 15 maggio – nel corso della puntata finale del serale di Amici 2021? A dover lasciare il talent di Maria De Filippi sono stati nell’ordine: notizia in aggiornamento…

Finalisti

I finalisti di Amici 2021 sono: Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni. Ma conosciamoli meglio:

Luca Marzano, in arte Aka7even , ha 20 anni e un carattere molto deciso. E’ già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani. Ha appena stipulato un contratto con Sony con etichetta Columbia.

, ha 20 anni e un carattere molto deciso. E’ già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani. Ha appena stipulato un contratto con Sony con etichetta Columbia. Alessandro Cavallo ha 21 anni. Da sempre appassionato di danza comincia a studiare sin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

ha 21 anni. Da sempre appassionato di danza comincia a studiare sin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Dennis Rizzi, in arte Deddy , è un cantautore di 19 anni. Per perfezionare la sua passione per la musica studia pianoforte e comincia a scrivere i suoi pezzi presentandosi di fatto come un cantautore. Da maggio 2020 lavora come barbiere, ma senza mai abbandonare la musica. Il giovane ha appena stipulato un contratto con la Warner Music Italy.

, è un cantautore di 19 anni. Per perfezionare la sua passione per la musica studia pianoforte e comincia a scrivere i suoi pezzi presentandosi di fatto come un cantautore. Da maggio 2020 lavora come barbiere, ma senza mai abbandonare la musica. Il giovane ha appena stipulato un contratto con la Warner Music Italy. Giulia Stabile ha 19 anni, ma ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola. Fin da piccola ha la passione per la danza, gli anni passano ma ciò che prova per questo sport no. Frequenta l’Accademia Balletto di Roma. NFa parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi.

ha 19 anni, ma ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola. Fin da piccola ha la passione per la danza, gli anni passano ma ciò che prova per questo sport no. Frequenta l’Accademia Balletto di Roma. NFa parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Damian Giovanni Pietro, conosciuto come Sangiovanni, ha 18 anni. Sangio scrive in modo molto naturale la musica: per le barre ci mette davvero poco tempo. Il cantante entra nella scuola di Amici con all’attivo due singoli: ‘non +’, uscito a giugno 2020, e ‘parano!a’, uscito a maggio 2020. I brani sono entrambi pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music, etichetti discografica di Caterina Caselli.

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto gli eliminati nel corso dalla puntata finale di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.