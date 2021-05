Finale Amici 2021: come si vota, numeri televoto e regolamento

Come si vota per i finalisti di Amici 2021 che stasera – 15 maggio 2021 – vedrà la messa in onda su Canale 5 della finale? WittyTv ha diffuso il regolamento per la puntata che inizierà alle ore 21,10. A eleggere il vincitore di questa edizione sarà un voto combinato fra giuria e televoto. Gli alunni in gara si sfideranno in una serie di manche e l’esito verrà deciso per il 50 per cento da una giuria tecnica (per ballo e per canto) presente in studio e per il 50 per cento dal pubblico che voterà da casa tramite il televoto.

Il regolamento inoltre prevede che alcune sfide verranno decise esclusivamente dai telespettatori, mentre altre godranno solo del voto delle giurie tecniche. Le sfide si rincorreranno senza sosta, portando i ragazzi a scontrarsi sino alla finalissima in cui si affronteranno i due finalisti. A questo punto a decidere il vincitore sarà solo il televoto.

Come si vota

Ma vediamo insieme come si vota (televoto) per i finalisti di Amici 2021 e i relativi numeri. Per votare il pubblico a casa potrà utilizzare il televoto, esprimendo la sua preferenza tramite un sms, accedendo al sito web WittyTv, con l’app Mediaset Play o con le Smart Tv che sono abilitate per questa funzione. Il servizio di televoto durante la finale di Amici 2021 sarà erogato tramite telefonia mobile dagli operatori TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad, Ho, Coop e Poste Mobile, oppure online sul sito web wittytv.it, l’app Mediaset Play Infinity e le Smart TV abilitate. Il voto del pubblico da casa verrà gestito da Mediaset, che potrà però avvalersi di una società terza per elaborare i dati del televoto. Nel testo del regolamento di Amici 2021 viene anche spiegato come votare:

Via SMS, al numero 477.000.1 o al 477.000.0, sarà possibile votare digitando il nome o il codice del concorrente*

Via WittyTv, app Mediaset Play e Smart TV abilitate basterà pigiare sull’icona del concorrente a cui si intende assegnare la propria preferenza

Ogni voto, indipendentemente dalla piattaforma usata, ha lo stesso valore. Inoltre, si ricorda che il televoto è aperto solo agli utenti maggiorenni.

Finalisti

Abbiamo visto come si vota (televoto) nella finale di Amici 2021, ma quali sono i finalisti? A giocarsi la vittoria finale (montepremi del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro) saranno cinque allievi (due ballerini e tre cantanti). Si tratta di: Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni.