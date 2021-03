Amici 2021, il corpo di ballo: ballerini e ballerine del talent

Quali sono i ballerini professionisti e ballerine professioniste (corpo di ballo) di Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5? In tutto sono 25 i ballerini professionisti del corpo di ballo del talent targato Fascino P.g.t. che animeranno i tableaux e le mise-en-scène dello spettacolo diretti da Stephane Jarny. In scena vedremo: Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino, Simone Nolasco, Francesca Tocca, Spillo, Andreas Muller, Federica Panzeri, Lorenzo Del Moro, Angelo Recchia, Daniele Sibilli, Jonathan Jenvrin, Adriano Bettinelli, Andreina Caracciolo, Michele Barile, Jody Proietti, Talisa Ravagnani, John De La Cruz, Jonathan Gerlo, Christian Pace, Nicolò Noto, Anthony Donadio, Alberto Del Prete e Sebastian Melo Taveira.

Streaming e tv

Abbiamo visto i ballerini del serale di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

