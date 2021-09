Amici 2021, anticipazioni prima puntata: scuola, allievi, cantanti, ragazzi, giudici, professori

Oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, dalle 14.10 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Amici 2021, il talent di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Nel corso della prima puntata, come da tradizione, scopriremo i ragazzi che faranno parte della scuola, ma non mancheranno le sorprese. Ecco tutte le anticipazioni.

Allievi e professori

Tante novità riguardano innanzitutto i professori. Lorella Cuccarini è la nuova insegnante di canto, mentre Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle ed è diventato un nuovo maestro di ballo della scuola di Amici. Secondo le anticipazioni che circolano in rete, un parterre di superospiti accoglie i nuovi studenti. Ad aspettare i nuovi ragazzi nei banchi ci sono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Taylor, Raoul Bova, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Ambra Lombardi, Filippo Magnini, Nino Frassica, Roberto Baggio, Flavia Pennetta e Paola Egonu. Per questo esordio ci saranno tanti ospiti: Tommaso Paradiso, Aka7even, Deddy e Alessandro; Sangiovanni, previsto in questa prima puntata, non ha potuto esserci e sarà ospite nella prossima. Inoltre ci sarà un commovente omaggio a Michele Merlo, scomparso questa estate.

È il momento di formare la nuova classe di Amici: i professori possono accettare i candidati alzando o abbassando le leve a loro disposizione. Tra gli allievi di questa edizione dovremmo trovare, secondo le anticipazioni, Alex, Albert, Nicole (Canto, allievi di Rudi), Carola e Mirko (Ballo, allievi della Celentano), Serena (Ballo, Todaro) con Nunzio e Mattia che si contendono un banco per Raimondo, Inder e Cristian (Canto, Pettinelli). Al momento la Cuccarini ha come allievo LDA, ovvero Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, con la prima puntata alle ore 14.10 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.