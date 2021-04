Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della terza puntata (serale)

Questa sera, sabato 3 aprile 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza serata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Durante la terza puntata del serale vedremo una doppia eliminazione. Dopo il ballottaggio al cardiopalma di Leonardo ed Aka7even sabato scorso, il pubblico è pronto a tutto, anche a vedere due talenti come Tommaso e Samuele finire con le spalle al muro mentre Martina e Rosa non hanno ancora rischiato di uscire nonostante le loro doti non proprio spiccate. Tommaso e Samuele ad Amici 2021 serale sono stati messi alla prova da Lorella Cuccarini che, dopo le critiche di Alessandra Celentano, ha pensato bene di chiedere ai due di esibirsi in una coreografia sensuale. La richiesta ha messo in crisi Tommaso, che si è scontrato con la Celentano e che adesso dovrà decidere se lasciare la squadra oppure no, e anche Samuele che non è di certo un ballerino adatto a questo tipo di coreografia. Ospiti della puntata: Pio e Amedeo e Madame. Oltre al serale Amici proseguirà con gli appuntamenti quotidiani (il Daily, su Canale 5 alle ore 16,10 e su Italia 1 alle ore 19).

Amici 2021: concorrenti e squadre

Abbiamo visto le anticipazioni e ospiti della terza puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent? Eccoli:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Quando finisce

A che ora finisce la prima puntata di Amici 2021 in onda stasera? Le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera dalle ore 21,20 alle ore 01 della notte. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Potrebbero interessarti A che ora inizia Una serata tra amici: l’orario della messa in onda su Rai 1 Una serata tra amici: quante puntate, durata e quando finisce Chi è Maria Rosa De Sica, la figlia di Christian