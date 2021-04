Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della sesta puntata (serale)

Questa sera, sabato 24 aprile 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla sesta serata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel sesto serale di Amici 2021 a rischiare l’eliminazione (una sola e non due) sarà un allievo. Secondo quando scritto da Il Vicolo delle news, a scontrarsi nella lotta finale sono stati Deddy, Raffaele e Samuele. Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, i tre giudici, avrebbero deciso di salvare subito il ballerino di Peparini-Pettinelli e lasciare all’ultimo scontro i due cantanti. Come sempre la produzione di Amici ha scelto di comunicare l’eliminato in casetta, così da ridurre al minimo la possibilità che venga annunciato prima della messa in onda. Chi si salverà tra Deddy e Raffaele? Ospiti della puntata di oggi di Amici 2021 saranno Nino Frassica e Annalisa che canterà Dieci, la canzone di Sanremo 2021. Oltre al serale Amici proseguirà con gli appuntamenti quotidiani (il Daily, su Canale 5 alle ore 16,10 e su Italia 1 alle ore 19).

Amici 2021: concorrenti e squadre

Abbiamo visto le anticipazioni e ospiti della sesta puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent? Eccoli:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Quando finisce

A che ora finisce la sesta puntata di Amici 2021 in onda stasera? Le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera dalle ore 21,20 alle ore 01 della notte. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

