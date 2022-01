Amici 2021-2022, anticipazioni puntata domenica 23 gennaio Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 23 gennaio 2022, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Nella nuova puntata di Amici 21, stando alle anticipazioni, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Ospiti speciali di questa domenica saranno Gerry Scotti e il cantante Franco126. Il popolare conduttore sarà giudice speciale della sfida di canto, e sarà chiamato a stilare la classifica dei cantanti, che si esibiranno portando una canzone che hanno preparato durante la settimana. I voti assegnati hanno visto trionfare LDA (con 9), poi Crytical, Alex, Sissi, Calma, Luigi, Aisha, Albe e, ultima Rea, la quale aveva ottenuto l’ultimo posto anche nella classifica stilata durante la settimana da un altro ospite d’eccezione, Pippo Baudo. Questi due risultati hanno portato alla sua eliminazione dalla scuola di Amici, condivisa anche dal suo stesso coach Rudy Zerbi. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno invece deciso di salvare e mantenere in gara i loro cantanti. Per Rea una grande delusione, proprio a un passo dal traguardo del serale.

Alessandra Celentano ha cercato degli sfidanti per Mattia che, però, solo la settimana prossima potrà scoprire se rimanere o meno nella scuola di Amici 2022 dopo l’infortunio avuto. Rudy ha chiesto confronto tra Calma e Alex dopo un commento, non gradito da Zerbi, da parte di Alex su Calma. Quest’ultimo ha avuto la meglio, ma non si trattava di una sfida eliminatoria. Infine in studio sono arrivate le tanto attese maglie, che verranno indossati dagli allievi che avranno il merito di conquistare il pass per il serale di Amici, appuntamento ormai molto vicino. Ogni cantante e ballerino dovrà affrontare delle sfide per dimostrare di meritare quella maglia. A sceglierli saranno i loro coach di danza e canto.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.