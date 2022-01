Amici 2021-2022, anticipazioni puntata domenica 16 gennaio Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 16 gennaio 2022, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Manca poco alla nuova puntata di Amici 21. Stando alle anticipazioni, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Si tornerà a parlare di Elena, cantante del team di Rudy Zerbi, e Paily, una giovane cantante napoletana che ha colpito il maestro e produttore discografico. Chi delle due riuscirà a restare nella scuola? In questi giorni, stando anche a quanto si vede nella fascia pomeridiana, le due si stanno impegnando tantissimo. Chi avrà la meglio?

Altri ragazzi dovranno affrontare le sfide per la classifica della scorsa settimana. Tra questi c’è Nicol, che ha vissuto un momento di forte sconforto a causa dell’ennesimo ultimo posto. Con lei anche Albe, l’allievo di Anna Pettinelli. I cantanti di Amici 21dovranno inoltre affrontare la nuova gara canora. Chi finirà in sfida? Anche i ballerini dovranno riconfermare le proprie maglie. In particolare, Cosmary e Serena hanno ricevuto dalla maestra Celentano un compito speciale. Riusciranno a mantenere il posto nella scuola?

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 16 gennaio 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.