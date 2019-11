Amici 2019, riparte il talent di Maria De Filippi su Canale 5: anticipazioni, professori, ballerini, cantanti, e ospiti

Inizia una nuova edizione di Amici 2019, il talent di Maria De Filippi su Canale 5 giunto alla diciannovesima edizione. Il primo appuntamento della nuova stagione è fissato per sabato 16 novembre 2019, a partire dalle 14.10.

Si inaugura così un nuovo anno accademico e verrà formata la classe di Amici 19. Scopriremo dunque i nuovi ballerini e cantanti che ci accompagneranno per i prossimi mesi con le loro esibizioni. Padrona di casa è ovviamente Maria De Filippi, che accoglierà i nuovi concorrenti e il corpo docente.

Gli aspiranti ballerini e cantanti si sfideranno in una serie di prove ed esami per conquistare un mondo nel posto dello spettacolo. Dopo la fase del pomeridiano, in onda sogni sabato su Canale 5, ci sarà l’atteso appuntamento con il serale, al termine del quale verrà eletto il vincitore di questa edizione. Inoltre per i fan più accaniti l’appuntamento da non perdere è quello con il day time, in onda ogni giorno su Real Time alle 13.50 dal 18 novembre con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia.

Chi riuscirà ad ottenere un banco nella scuola più prestigiosa della tv, nata nel 2001? In tanti hanno partecipato ai casting, che si sono svolti in tutta Italia, ma solo pochi di loro entreranno a far parte della scuola di Amici 2019.

Ma le novità non finiscono qui. Per la prima puntata della nuova stagione l’ospite sarà Alberto Urso, il tenore vincitore dell’ultima edizione del programma. Nel corso di Amici 19 torneranno tutti i ballerini e i personaggi più amati dal pubblico che segue il talent: da Simone Nolasco ad Andreas Muller, da Giordana Angi a Irama.

Per quanto riguarda i professori, è stata annunciata una grande novità: Anna Pettinelli. La speaker di Rds e concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island Vip prende il posto di Alex Britti. Confermati gli altri professori: Rudy Zerbi e Stash dei The Kolors a completare la commissione di canto, e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens a formare quella di ballo.

Appuntamento con Amici 19 a partire da sabato 16 novembre 2019 alle 14.10 su Canale 5.