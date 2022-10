Chi è Amaurys Perez, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Amaurys Perez, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Amaurys Pérez è nato a Camagüey il 18 marzo del 1976. E’ un allenatore di pallanuoto, ex pallanuotista e personaggio televisivo cubano naturalizzato italiano. L’allenatore di pallanuoto ha una moglie e dei figli? Amaurys è sposato con l’insegnate di origini calabresi, Angela Renda. Insieme hanno avuto tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Dasy. Vive insieme alla sua famiglia a Cosenza.

Appassionato alla pallanuoto fin dall’infanzia, inizia a giocare insieme al fratello. Decide di iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie e comincia a giocare sia in Spagna che in Italia. Grazie alle sue doti sportive si fa conoscere e gioca per diverse squadre come Salerno, Posillipo, Cosenza e Nervi, arrivando a giocare nella Nazionale Italiana, con cui conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Ritiratosi dalle competizioni ufficiali, Amaurys Pérez oggi allena la squadra di pallanuoto del Cosenza. Deve la sua notorietà non solo allo sport ma anche al suo impegno televisivo, infatti, lo abbiamo visto a Ballando con e Stelle, Pechino Experess e L’Isola dei Famosi. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

