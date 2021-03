Amare: testo e significato canzone La rappresentante di lista a Sanremo 2021

AMARE TESTO – La canzone di La rappresentante di lista al Festival di Sanremo 2021 si chiama “Amare” (di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – Dardust – R. Cammarata). Brano che sfida gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv (ore 20,40 circa). Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone Amare di La rappresentante di lista a Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di Amare

Di seguito il testo di Amare di La rappresentante di lista:

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

I TESTI DI TUTTE LE CANZONI

Significato

Abbiamo visto il testo di Amare, la canzone di La rappresentante di lista al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Il brano parla di un amore che non si limita al romanticismo, ma acquista un senso più ampio.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021 Cuore amaro: il testo della canzone di Gaia a Sanremo 2021