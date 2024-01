Amadeus: “Il sesto Sanremo? Ho promesso una risposta”. La reazione di Fiorello | VIDEO

Il sesto Festival di Sanremo? “Ho promesso all’azienda di dare una risposta, il fatto che me lo chiedano mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”. Così Amadeus in un’intervista a La Repubblica uscita oggi, 7 gennaio.

Parole che hanno allarmato Rosario Fiorello, storico amico del conduttore e direttore artistico del Festival. “Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!”, ha scritto su Instagram lo showman siciliano che nel prossimo Sanremo affiancherà ancora una volta Amadeus. La speranza di Fiorello è che sia l’ultima, ma stando alle parole di Ama… La reazione di Rosario non è stata “solo” scritta, ma anche in video. Eccolo:

Va però detto che Amadeus nel corso dell’intervista ha precisato che il sesto Festival “sarebbe un record, un motivo per cui non voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più, rispetto a Mike e Pippo”. Insomma, la tentazione c’è, ma – allo stesso tempo – non c’è ancora nulla di certo.