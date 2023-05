Altrimenti ci arrabbiamo: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 27 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Altrimenti ci arrabbiamo, film del 1974 diretto da Marcello Fondato ed interpretato dal duo Bud Spencer e Terence Hill. Il filo conduttore è una dune buggy costruita dalla Puma, che assurge a “pomo della discordia” della vicenda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ben e Kid, amici ma rivali, sono rispettivamente un meccanico ed un camionista accomunati dalla passione per le corse automobilistiche, che vincono insieme, a pari merito, una frenetica gara di rallycross, durante la quale hanno più volte tentato di speronarsi a vicenda. Il premio consiste in una dune buggy rossa con la capotte gialla nuova di zecca: i due, non potendo dividerla, decidono di contendersela. Kid propone una gara a chi beve più birra e mangia più salsicce, così i due vanno in un locale del luna park che si trova accanto all’officina di Ben per disputarsi il trofeo.

La sfida viene interrotta da una banda di sicari al servizio del Capo, uno speculatore edilizio intenzionato a demolire il luna park per costruire dei grattacieli; essi distruggono il locale e Ben e Kid, nonostante inizialmente non avessero battuto ciglio, sono costretti ad interrompere la sfida. All’uscita si imbattono in uno dei malintenzionati, che sperona la loro dune buggy facendola incendiare.

La sera stessa i due si recano ad un ristorante di proprietà del Capo, al quale rivolgono la richiesta di avere una nuova dune buggy, minacciando di arrabbiarsi se non venissero accontentati; il Capo sarebbe inizialmente intenzionato a soddisfare il loro desiderio, ma in seguito decide di dare ascolto al suo consigliere, il Dottore (uno psicologo freudiano di origine tedesca che gli consiglia di essere cattivo per realizzare i suoi obiettivi), ed ordina al suo braccio destro, Attila, di mettere fuori gioco i due.

Inizia quindi una serie di sfide tra Ben e Kid da una parte ed Attila dall’altra: prima all’interno del luna park, dove i due seguono Attila e lo umiliano ripetutamente, prima sugli autoscontri, poi ad un distributore automatico di bibite ed infine ad una attrazione per testare la forza fisica, e successivamente all’interno di una palestra, dove Attila ha riunito una gang con il chiaro scopo di affrontare Ben e Kid, i quali risolvono la questione malmenando tutti, compreso lo stesso Attila, ricordandogli la loro richiesta…

Altrimenti ci arrabbiamo: il cast

Abbiamo visto la trama di Altrimenti ci arrabbiamo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Kid

Bud Spencer: Ben

John Sharp: il Capo

Donald Pleasence: il Dottore

Patty Shepard: Liza

Manuel de Blas: Paganini

Deogratias Huerta: Attila

Luis Barbero: Geremia

Roberto Alessandri: un ginnasta

Giancarlo Bastianoni: Picchiatore in palestra

Ada Pometti: una bella ragazza

Emilio Laguna: il direttore del coro

Osiride Pevarello: un pugile della palestra

Streaming e tv

Dove vedere Altrimenti ci arrabbiamo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.