L’Allieva 2: cosa è successo nell’ultima puntata (riassunto)

Questa sera, domenica 24 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda L’Allieva 2, la serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale con l’ultima puntata. Spazio ad altri due episodi, l’undicesimo e il dodicesimo, che chiudono la seconda stagione, e trasmessi in replica in questo periodo di emergenza Coronavirus. Ma cosa è successo nell’ultima puntata (riassunto) de L’Allieva 2? Vediamolo insieme.

Nella puntata trasmessa in replica la scorsa domenica (17 maggio) abbiamo visto due episodi: il primo, intitolato, L’apostolo americano, ha visto un ritorno alla normalità nel rapporto tra Alice e Claudio, soprattutto da quando Einardi pare tenersi alla larga dalla ragazza. Le cose, però, tornano ad essere tese molto rapidamente: il caso su cui i due vengono chiamati a lavorare, la morte di un giovane studente americano che aiutava i senzatetto della zona, li riporta a stretto contatto con il PM, che è ancora interessato ad Alice. A complicare tutto, anche l’improvviso ritorno di Arthur.

Nel secondo episodio, intitolato Talento mortale, abbiamo visto come una giovane oboista viene colta da un malore improvviso che la uccide e, durante il sopralluogo nella sala di registrazioni, Alice inizia a riflettere. Questo caso, infatti, la porta a pensare a sentimenti e pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento altrui e ad altri simili sentimenti. All’Istituto, intanto, sono tutti molto agitati: è infatti arrivato il momento tanto atteso durante il quale verrà annunciato il nome del vincitore del concorso di Baltimora.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per l’Allieva 2 e quando finisce la serie tv? La serie tv Allieva 2 è composta da 12 episodi divisi in 6 puntate, quindi viene trasmessa per 6 settimane su Rai 1, sempre la domenica sera in prima serata. Quando finisce? L’ultima puntata va in onda questa sera, domenica 24 maggio 2020.

Visto il grande successo di ascolti la Rai ha poi previsto anche una terza stagione. Le riprese de L’allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono state però interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus.

