Alla ricerca di Dory, il film sequel di Alla ricerca di Nemo: trama, cast e streaming

Dopo Alla ricerca di Nemo, Rai 2 manda in prima tv assoluta Alla ricerca di Dory, il film sequel della Disney Pixar dedicata alla simpatica pesciolina blu che vive tantissime avventure per salvare il piccolo Nemo.

Dory, diretto da Andrew Stanton e Angus MacLane, è un sequel (ciò significa che è legato al primo film) ed è arrivato nelle sale – dopo tanta attesa – nel 2016.

Ma di cosa parla questo film? Qual è la trama? Ci sono nuovi personaggi? Chi (ri)vediamo nel cast di doppiatori? E dove vederlo in tv e in streaming?

Alla ricerca di Dory, la trama del film

Il film viene ambientato un anno dagli eventi del film Alla ricerca di Nemo. Dory è un pesce chirurgo blu dalla parlantina scatenata ma anche dalla memoria a breve termine. Quando era piccola, Dory è stata separata accidentalmente dai suoi genitori e, una volta diventata grande, prova a ritrovarli. Purtroppo, a causa della memoria a breve termine, a lungo andare Dory dimentica qual è la sua missione.

Dopo aver incontrato Marlin, il pesce pagliaccio padre del piccolo Nemo, Dory vive ancora con loro sulla barriera corallina e a un certo punto le torna in mente uno strano ricordo: ehi, ma quelli sono i suoi genitori!

Dory ricorda persino dove vivevano tutti insieme, felici e spensierati a Morro Bay in California. Così, la pesciolina blu decide di andarli a cercare. Marlin e Nemo la accompagnano insieme a Scorza, l’amica tartaruga vista già in Alla ricerca di Nemo.

Arrivati sul posto, esplorano la nave naufragata tempo fa dove dorme un calamaro gigante. Dory, goffamente, lo risveglia mettendo tutti in pericolo (Nemo rischia di essere ingoiato dal mostro). Riescono a intrappolarlo infine in un container, ma Marlin rimprovera Dory per la sua spericolatezza.

Ferita, Dory sale in superficie e viene catturata dallo staff del Marine Life Institute, così viene portata in quarantena. Lì incontra Hank, un polpo burbero ma con buoni intenti; sarà con lui che Dory proverà a scappare, intenzionata più che mai a ritrovare i suoi genitori.

Alla ricerca di Dory, il cast

Chi vediamo nel cast dei doppiatori italiani nel film Alla ricerca di Dory? La pesciolina chirurgo è doppiata da Carla Signoris come nel primo film, così come per Marlin arriva Luca Zingaretti.

Nemo è doppiato da Gabriele Meoni, mentre Hank da Ugo Maria Morosi. Jenny invece è doppiato da Melina Martello, Charlie da Carlo Valli e Destiny da Francesca Manicone.

Alla ricerca di Dory, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Alla ricerca di Dory? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima tv e in prima serata su Rai 2 per il ciclo dei cartoni animati nel periodo di Natale che invaderanno il palinsesto di Rai e Mediaset fino all’epifania.

Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.

Alla ricerca di Nemo vi aspetta su Rai 2 martedì 24 dicembre 2019, ore 21:05