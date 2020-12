All Together Now non va in onda: ecco perché, il motivo

Perché stasera su Canale 5 non va in onda All Together Now – La musica è cambiata? Molti telespettatori stasera – mercoledì 2 dicembre 2020 – rimarranno sorpresi nel non vedere in onda il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Ma perché non va in onda? La spiegazione è semplice: Canale 5 ha deciso di stravolgere la programmazione per migliorare le performance dal punto di vista degli ascolti dei vari programmi e fiction. In primis de Il silenzio dell’acqua 2, la serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che all’esordio – venerdì scorso – ha deluso. Per questo motivo Mediaset ha spostato la fiction al mercoledì sera, rimesso il Grande Fratello Vip 2020 al venerdì e infine spostato le ultime due puntate di All Together Now – La musica è cambiata al sabato sera. La puntata prevista per oggi – 2 dicembre – andrà quindi in onda sabato 5 dicembre 2020. L’ultima, la finale di All Together N0w, invece sabato 12 dicembre. Sempre se non ci saranno ulteriori stravolgimenti…

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste di All Together Now 2020, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate il sabato sera. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

