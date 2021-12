All Together Now – Kids streaming e diretta tv: dove vedere il programma

All Together Now – Kids: anticipazioni, bambini, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 25 dicembre 2021, la sera di Natale, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda All Together Now – Kids. Padrona di casa dello speciale del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Sul palco 15 bambini, tra i 6 ei 12 anni, che saranno protagonisti di altrettante esibizioni, interpretando i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performance ogni bambino riceverà un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale. Le esibizioni saranno commentate e valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Dove vedere All Together Now – Kids in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5.

All Together Now – Kids streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming All Together Now – Kids, ma quante puntate sono previste su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola puntata, il 25 dicembre 2021 alle ore 21,30. Si tratta infatti di una serata evento. Nessuna gara particolare. “Lo spirito competitivo è attenuato rispetto al programma normale: sarà una grande festa, con premi finali per tutti”, le parole di Michelle Hunziker.