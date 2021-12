All Together Now – Kids: anticipazioni, bambini, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 25 dicembre 2021, la sera di Natale, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda All Together Now – Kids. Padrona di casa dello speciale del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Sul palco 15 bambini, tra i 6 ei 12 anni, che saranno protagonisti di altrettante esibizioni, interpretando i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performance ogni bambino riceverà un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale. Le esibizioni saranno commentate e valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Nel corso della puntata i quattro giudici si esibiranno con Michelle Hunziker e canteranno le più famose e amate canzoni natalizie.

All Together Now – Kids: i bambini

Ma quali sono i bambini che prenderanno parte ad All Together Now – Kids? I 15 bambini protagonisti dello show sono: Samuele Paolo Abbondante (9 anni, di San Potito Ultra – AV); Samuele Baglivo (8 anni, di Cutrofiano – LE); Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri – RM); Victoria Cosentino (9 anni, di S. Andrea Apostolo Dello Jonio – CZ); Emanuela Daidone (8 anni, di Partinico – PA); Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni, di Torino); Carlo Antonio Fortino (6 anni, di Montalto Uffugo – CS); Luna Massari (7 anni, di Ragusa); Margherita Mirra (9 anni, di Pioltello – MI); Teresa Morici (9 anni, di Lucca); Justin Pellecchia (11 anni, di Napoli); Anna Stelli (12 anni, di Vecchiano – PI); Gabriele Tonti (7 anni di Sabaudia – LT); Marta Viola (12 anni, di Chieri – TO); Sveva Zalli (10 anni, di Montelupo Fiorentino – FI).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per All Together Now – Kids su Canale 5? In tutto andrà in onda una sola puntata, il 25 dicembre 2021 alle ore 21,30. Si tratta infatti di una serata evento. Nessuna gara particolare. “Lo spirito competitivo è attenuato rispetto al programma normale: sarà una grande festa, con premi finali per tutti”, le parole di Michelle Hunziker.

Streaming e tv

Dove vedere All Together Now – Kids in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.