All Together Now 2020 streaming live e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2020, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di All Together Now 2020 – La musica è cambiata, show giunto alla terza edizione con alla conduzione Michelle Hunziker. Al suo fianco una giuria di Vip che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Altra novità è il cast “fisso” dei 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Dove vedere la seconda puntata di All Together Now 2020 – La musica è cambiata in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata di All Together Now 2020, come detto, va in onda in chiaro, gratis, stasera – mercoledì 12 novembre 2020 – in prima serata (ore 21,20) su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre).

All Together Now 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming la seconda puntata di All Together Now 2020 – La musica è cambiata, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste 5 puntate. Di seguito la programmazione completa in onda su Canale 5 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 4 novembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 11 novembre 2020 OGGI

Terza puntata: mercoledì 18 novembre 2020

Quarta puntata: mercoledì 25 novembre 2020

Quinta puntata: mercoledì 2 dicembre 2020

Sesta puntata: mercoledì 9 dicembre 2020

Regolamento

Le temibili giurie commenteranno a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo avranno facoltà, infatti, di aggiungere o togliere, al voto dato dal Muro, fino a un massimo di 5 punti ciascuno, oppure confermare il punteggio assegnato del Muro stesso. Inoltre, per una volta sola a puntata, i quattro giudici potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punti, garantendogli così non solo il passaggio del turno, ma anche un bonus da 10 punti nell’esibizione successiva. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ricevuto il punteggio più basso si sfideranno: il perdente verrà eliminato.

Potrebbero interessarti Chi è Gabriella Perino, la fidanzata di Gerry Scotti Chi è Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti mamma di Edoardo Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 11 novembre 2020 | Trono classico e over