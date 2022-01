Alita – Angelo della battaglia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 6 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Alita – Angelo della battaglia, film del 2019 diretto da Robert Rodriguez. La pellicola è l’adattamento cinematografico del manga Alita l’angelo della battaglia (1990-1995). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’anno 2563 la Città di Ferro è una zona industriale costruita al fine di rifornire la città levitante di Zalem, ancorata al di sopra di essa. Esattamente sotto il centro di Zalem e al centro della stessa Città di Ferro vi è una discarica nella quale vengono fatti precipitare i rifiuti di Zalem stessa. Nella Città di Ferro vive il dottor Dyson Ido, medico specializzato nella cibernetica. Alla ricerca di pezzi nella discarica, un giorno Ido rinviene una ragazza cyborg dal corpo pesantemente danneggiato la quale è però ancora viva, seppure in stasi. Ido porta la ragazza nella propria casa-laboratorio e la collega ad un minuto corpo robotico. Risvegliatasi il giorno successivo, la giovane rivela di non ricordare nulla del proprio passato, così Ido decide di chiamarla “Alita”. La ragazza incontra Hugo, un giovane del luogo che rifornisce Ido di pezzi di ricambio e se ne invaghisce. Hugo spiega ad Alita lo scopo della città e il fatto che l’ordine è mantenuto da dei cacciatori di taglie, detti “braccatori” stipendiati dalla fabbrica che rifornisce Zalem e, insieme ai suoi amici, la introduce al motorball, lo sport più popolare in città. Durante la notte Alita, nota che Ido esce di casa e quando rientra ferito sospetta che egli sia un omicida. Una notte Alita pedina Ido e gli impedisce di attaccare una donna che si rivela però essere un cyborg, nonché una dei tre assassini ricercati: Ido è uno dei braccatori e stava dando loro la caccia.

Alita – Angelo della battaglia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Alita – Angelo della battaglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rosa Salazar: Alita

Christoph Waltz: dott. Ido Dyson

Jennifer Connelly: Chiren

Mahershala Ali: Vector

Ed Skrein: Zapan

Jackie Earle Haley: Grewishka

Keean Johnson: Hugo

Eiza González: Nyssiana

Lana Condor: Koyomi

Jorge Lendeborg Jr.: Tanji

Michelle Rodriguez: Gelda

Casper Van Dien: Amok

Marko Zaror: Ajakutty

Idara Victor: infermiera Gerhad

Leonard Wu: Kinuba

Jeff Fahey: McTeague

Jai Courtney: Jashugan

Jeff Bottoms: commentatore motorball

David Sobolov: centurione

Edward Norton: Nova

Streaming e tv

Dove vedere Alita – Angelo della battaglia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.