Chi è Alfio Bonanno, il cantante ospite a Domenica In

Chi è Alfio Bonanno, il cantante famoso in gran parte del mondo ospite a Domenica In? Alfio nasce il 24 ottobre 1976 a Sidney. È ancora piccolo quando inizia a studiare alla Patrician Brothers High School, dove eccelle in musica. Successivamente si iscrive all’University of Western Sydney.

Gli esordi effettivi avvengono in alcuni locali della zona, che lo portano a firmare il primo contratto con la Warner Music nel 2006. L’album si chiama Tranquillità, e precede l’omaggio alla nostra terra dal titolo Tutta italiana. Ma Alfio è più un cittadino del mondo, tanto che ha dedicato un altro lavoro alle Torri Gemelle di New York: The Powe of One: 9/11 Unity and Hope. Oltre che in inglese, Bonanno, canta anche in italiano, spagnolo, arabo e cinese.

Quella di oggi non sarà la prima “ospitata” di Alfio Bonanno a Domenica In. In passato è stato ospite già due volte: la prima in occasione della festa della mamma, l’altra qualche giorno dopo, poco prima di partire per una nuova tappa del suo tour. Della sua vita privata si sa poco e niente: il tenore è molto riservato, e preferisce tenere per se certi dettagli relativi alla sfera intima. Non si sa, dunque, se sia single o fidanzato. In compenso, ad Alfio piace molto parlare della sua famiglia d’origine: “I miei genitori hanno molta nostalgia dell’Italia. Sono due dei tanti italiani in giro per il mondo. Su 25 milioni di persone, in Australia, 1 milione sono italiani”. Oggi Alfio Bonanno vive a New York e vede i suoi genitori solo due volte l’anno.