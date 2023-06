Chi è Alexandre Kantorow, il pianista ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Alexandre Kantorow, il pianista ospite a Oggi è un altro giorno? Alexandre è un giovane pianista francese, il primo (nel 2019, all’età di 22 anni) pianista francese a vincere la medaglia d’oro al Concorso Čajkovskij, assieme ad il Grand Prix, assegnato solo tre volte nella storia del concorso.

Nato in Francia e di origini franco-britanniche, ha studiato con Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Frank Braley e Rena Shereshevskaya. Acclamato dalla critica come il “giovane zar del pianoforte” (Classica) e “Liszt reincarnato” (Fanfare), ha ricevuto numerosi altri premi ed è stato invitato a tenere concerti in tutto il mondo ai massimi livelli. Il suo debutto a soli 16 anni al festival La Folle Journée di Nantes aveva attirato l’attenzione. Da allora, Alexandre ha suonato con le principali orchestre internazionali, incluse regolari collaborazioni con l’Orchestra Mariinsky diretta da Valery Gergiev.

Come solista si è esibito nelle principali sale da concerto di tutta Europa, come l’Amsterdam Concertgebouw, nella serie Master Pianists, la Konzerthaus Berlin, la Philharmonie de Paris, la BOZAR di Bruxelles e la Konserthus di Stoccolma. Kantorow ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali, tra cui La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Verbier Festival e Klavierfest Ruhr.

La discografia di Kantorow, artista esclusivo dell’etichetta BIS, ha riscosso grande successo di pubblico e critica. Il suo ultimo album (BIS, 2021) dedicato ai capolavori per pianoforte di Brahms ha ricevuto il Diapason d’Or ed è stato Editor’s Choice nella prestigiosa rivista Gramophone, che ha descritto la sua performance come “un ulteriore notevole esempio del suo virtuosismo e abilità artistica, che mostra abilità e sensibilità in tutto”.

In precedenza, il suo CD “À la russe “ (Rachmaninoff, Tchaikovsky, Stravinsky, Balakirev) per l’etichetta BIS ha vinto numerosi premi e segnalazioni fra cui “Choc de l’Année” di Classica, Diapason découverte (Diapason), Supersonic (Pizzicato). Ha inciso anche i concerti di F. Liszt e quelli n. 3-5 di C. Saint-Saens con la Tapiola Sinfonietta diretta dal padre Jean-Jacques Kantorow, incisione premiata da le “Victoires de la musique classique” nel 2020.