Chi è Alex Wyse, cantante in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025.

Chi è Alex Wyse, cantante in gara al Festival di Sanremo 2025? Il giovane cantante, già volto noto al pubblico televisivo per aver partecipato ad Amici, arriva in gara come una delle quattro nuove proposte del Festival. Una categoria che Carlo Conti da quest’anno ha deciso di reintrodurre. Il suo vero nome è Alessandro Rina. Nato il 16 giugno del 2000 a Turate, in provincia di Como, Alex Wyse ha 24 anni.

Cresciuto nella provincia lombarda, lascia l’Italia durante il periodo scolastico per ricevere una formazione nel Regno Unito. Dopo un periodo nel Chesterton Community College a Cambridge, prosegue gli studi con l’obiettivo di diventare un cantante, diplomandosi poi al BIMM Music Institute di Londra. Durante questo periodo si mantiene lavorando come cameriere e cassiere in vari locali, oltre a fare le consegne come fattorino. Dopo il diploma torna in Italia per dedicarsi alla sua carriera da musicista, presentandosi con il nome d’arte Alex Wyse. Nel 2021 decide di partecipare ai provini per accedere alla scuola di “Amici” di Maria De Filippi, superando le selezioni ed entrando nel cast. Qui si afferma come uno degli allievi più promettenti della competizione, classificandosi quarto e presentando diversi inediti, come “Accade” e “Sogni al cielo”. Grazie alla sua partecipazione nel programma di Canale 5, Alex Wyse attira l’attenzione dell’etichetta discografica 21CO, che produrrà il suo EP “Non siamo soli”.

Nello stesso anno rilascia il suo primo album, intitolato “Ciò che abbiamo dentro”. Tra i suoi progetti più recenti c’è il singolo “La mia canzone per te”, che pubblica negli ultimi mesi del 2023 e che anticipa il suo secondo album. Alex Wyse si è esibito all’edizione 2022 di Battiti Live e di TIM Summer Hits. Con il singolo Sogni al cielo e con l’EP Non siamo soli, ha anche ottenuto due Dischi d’Oro certificati dalla FIMI. A Sanremo Giovani 2024, Alex Wyse ha presentato il brano dal titolo Rockstar. La vittoria nella competizione gli ha permesso di accedere sul palco di Sanremo 2025 tra i finalisti delle Nuove Proposte.

Durante la sua esperienza ad “Amici” si avvicina alla ballerina e compagna di corso Cosmary. Poco dopo la fine del programma, però, i due si lasciano. Molto attivo sui social, è seguito su Instagram da oltre 400mila persone.