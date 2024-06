Chi sono Alex e Vittoria, la coppia di Temptation Island 2024

Alex Petri e Vittoria Bricarello sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. Ma chi sono i fidanzati che compiono il loro viaggio nei sentimenti in questa undicesima edizione del docu-reality di Canale 5? “Sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine”, ha raccontato la fidanzata.

“Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l’avevo organizzata io”, ha replicato Alex. “Sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene…”, risponde lei. Vittoria, 34 anni, che vuole capire se questa storia possa avere un futuro o meno, a seguito di atteggiamenti ambigui e discontinui da parte di lui.

Sul portale Giornalelavoce, si legge che Alex ha “36 anni ed è di Feletto, nel cuore del Canavese. Nato il 28 marzo 1988, Alex è noto per la sua vita dinamica e la sua passione per il divertimento, soprattutto in compagnia degli amici. Di professione, Alex è un consulente energetico, un lavoro che lo tiene impegnato ma che gli lascia comunque il tempo per coltivare le sue passioni, tra cui spicca il calcio a 5. Infatti, Alex è un giocatore professionista e veste i colori bianconeri della società sportiva Castellamonte”.

Sempre sullo stesso sito veniamo a sapere che “Vittoria ha 34 anni, allenatrice di ginnastica artistica presso una società sportiva di Vercelli. Ex ginnasta di serie A e attualmente ballerina, ha inizia presto la sua avventura da ginnasta dove all’età di 13 anni l’atleta è soprannominata “la stella” grazie ai brillanti risultati ottenuti e di lì in poi è stato tutto un trionfo, prima con il raggiungimento del titolo di campionessa regionale e, dopo pochi anni, il riconoscimento interregionale”.

