Chi è Alex Di Giorgio, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Alex Di Giorgio, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Alex Di Giorgio nasce a Roma il 28 luglio 1990. Nel 2012, a ventidue anni, partecipa alle Olimpiadi di Londra nella categoria staffetta 4×200 stile libero, seguito dalle Olimpiadi di Rio 4 anni più tardi nella stessa sezione. Nel 2013 agli Europei di Debrecen in Ungheria vince l’argento. Da li in poi piovono medaglia nelle altre manifestazioni minori come Giochi del Mediterraneo dove conquista tre ori e un argento alle Universiadi di Taipei 2017. A Istanbul, durante i Mondiali, ottiene un quinto posto. L’atleta è stato vittima di stalking da parte di Ivano Marino, ex partecipante del programma “Uomini e donne” con cui conferma di aver avuto una relazione di un anno e mezzo. Il tribunale ha condannato Marino a un anno e due mesi di carcere. Marino inoltre minacciava Di Giorgio di rivelare la sua omosessualità. Il 13 settembre 2020 Alex Di Giorgio è risultato positivo all’ostarina, una sostanza che aiuta la prestazione in allenamento e aumenta la resistenza fisica con effetti simili agli steroidi. Come risultato di questo controllo a sorpresa della Nado Italia, il nuotare è stato sospeso dal Tribunale Antidoping. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Alex Di Giorgio è fidanzato? Il nuotatore, ora concorrente di Ballando, non ha mai nascosto la sua omosessualità. E’ stato fidanzato con Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne che tuttavia ha iniziato un atteggiamento persecutorio nei confronti di Alex alla fine della loro relazione. Per questo motivo Alex e Ivano sono andati a processo, processo nel quale Ivano è stato condannato a un anno e due mesi di carcere per stalking, sostituzione di persona e diffamazione. Ivano si è difeso con una nota dicendo: “Mai usato atteggiamenti persecutori: posso confermare l’esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio della durata di un anno e mezzo. E successivamente, una relazione sfociata in una convivenza in Roma con Marco Carta nella sua abitazione, ma ribadisco con altrettanta fermezza di non aver mai messo in atto comportamenti assimilabili al reato di stalking, o qualsivoglia altro reato. Quanto mi si addebita non è nel mio stile mi reputo una persona equilibrata e rispettosa degli altri in genere. Sono sicuro che in primo grado riusciremo a far luce sulle vicende”.