Chi è Alessio Tripi, il Pupo de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Alessio Tripi, il concorrente che partecipa come Pupo a La Pupa e il Secchione 2022? Entra a far parte del cast variegato del programma che quest’anno subisce un upgrade grazie a Barbara d’Urso, che subentra al timone come conduttrice. La nuova edizione presenta alcuni elementi da reality, non a caso il programma si intitola La pupa e il secchione Show. Ma cosa sappiamo su Alessio Tripi? Quanti anni ha e da dove viene? Ha Instagram? Scopriamo tutto al riguardo.

Chi è Alessio Tripi: età, programmi TV, Instagram

Sappiamo che Alessio Tripi ha 26 anni e viene da Firenze. Sempre sorridente e chiacchierone, entra a far parte del cast de La pupa e il secchione 2022 in qualità di Pupo. Molto autoironico, Alessio ha un forte senso morale. Ha conseguito il diploma soltanto per far contenta sua madre e lavora da anni in una pelletteria. La sua passione più grande tuttavia è il bodybuilding, che coltiva ormai da sette anni ininterrotti. Da tre anni, inoltre, gareggia a livello nazionale. Entra nel cast del programma di Italia 1 da single. Inoltre è presente su Instagram, dov’è seguito da quasi 24mila follower. Qui pubblica principalmente post inerenti alla sua attività di bodybyuilding.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.