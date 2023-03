Chi è Alessio Cavaliere, ballerino di Amici 2023

Alessio Cavaliere è un ballerino di Amici 2023, considerato tra i più talentuosi di questa edizione. Ha soli 19 anni ed è di Napoli. Fisico scultoreo e un viso da bravo ragazzo, è già entrato nel cuore del pubblico. Alunno di Raimondo Todaro, è stato scelto durante una sfida per andare a sostituire un altro ballerino, ovvero Samuel Antinelli. Appassionato di danza sin da bambino, i suoi genitori insegnano ballo.

Alessio Cavaliere nasce a Napoli, nel 2004. Si diploma in danza moderna, prediligendo l’hip hop o anche la break dance. È arrivato nella scuola di Amici da un paio di mesi, ma ha da subito conquistato il pubblico e i professori, ottenendo una maglia per il serale. Ha frequentato molti corsi, prendendo parte anche ad alcune competizioni, e facendo dei workshop anche lontano dall’Italia.

Nel 2021 fu già ad Amici e si esibì in una sfida con Guido Sarnataro, giudicata da Veronica Peparini. In quell’occasione, però, fu Guido ad avere la meglio. Quest’anno invece le cose per Alessio Cavaliere sono andate diversamente. Quando ai professori è stata data l’opportunità di valutare chi portare al serale, Raimondo Todaro ha chiesto di far sfidare uno dei suoi allievi, Samuel, proprio con Alessio, ed è stato proprio quest’ultimo ad avere la meglio. Alessio è sicuramente uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione di Amici.

Molto riservato sulla sua vita privata, non si sa se è fidanzato o meno e lui stesso, finora, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Su Instagram è seguito da oltre 30mila follower.