Alessia Marcuzzi assente oggi a Le Iene, 13 aprile 2021: perché, motivo

Oggi, martedì 13 aprile 2021, Alessia Marcuzzi non condurrà la puntata di questa sera de Le Iene, in onda in diretta su Italia 1 dalle 21.20. Perché? Qual è il motivo? Come mai è assente? Ve lo diciamo subito: il marito della conduttrice è risultato positivo al Covid, per questo, per precauzione, Alessia Marcuzzi oggi non è a Le Iene e seguirà la trasmissione da casa. Alla conduzione troviamo Nicola Savino, accompagnato dalle voci della Gialappa’s Band.

Sui social Alessia Marcuzzi ha annunciato la sua assenza dalla trasmissione nella puntata di stasera, 13 aprile: “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa e ho già effettuato due tamponi molecolari”. “Ma come da protocollo sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli – prosegue la Marcuzzi – Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti”.

Inviati

Abbiamo visto perché Alessia Marcuzzi è assente oggi – 13 aprile 2021 – a Le Iene. Qui tutte le anticipazioni della puntata. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

