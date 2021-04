Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 13 aprile su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 13 aprile 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 13 aprile 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 13 aprile 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 13 aprile 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Alessia Marcuzzi oggi è assente perché suo marito è risultato positivo al Covid e quindi per precauzione la conduttrice non prende parte alla puntata. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Dopo aver raccolto lo sfogo di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, finita al centro di una vicenda mediatica per via di una presunta truffa finanziaria, Filippo Roma torna ad affrontare l’argomento con testimonianze inedite di alcuni attori che dichiarano di essere stati vittime di raggiri da parte del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, la stessa persona accusata dalla signora Orrù di averle sottratto più di 300mila euro.

Giulio Golia, secondo le anticipazioni della puntata di oggi de Le Iene, si concentra nuovamente sul caso di Gianmarco Pozzi, il 28enne romano deceduto nelle prime ore della mattinata del 9 agosto scorso, sull’isola di Ponza. In un primo momento la morte del ragazzo è stata descritta come una caduta avvenuta dopo una corsa in preda al delirio da cocaina, sostanza di cui Gianmarco faceva uso. Ma la storia sembra avere ancora molti lati oscuri. Si proverà a ricostruire i fatti, ripercorrendo quanto sarebbe accaduto, compreso il tema dello spaccio di cocaina e della quantità che sarebbe stata acquistata a Roma e portata sull’isola in quei giorni. Nel servizio due nuove testimonianze esclusive su presunti giri di droga e presunti debiti che sarebbero maturati in ambienti particolari.

La Iena Alessandro Di Sarno si occupa del licenziamento di un operaio dell’azienda ArcelorMittal di Taranto. “Colpevole” di aver condiviso sul proprio profilo Facebook un post nel quale invitava i suoi contatti a guardare “Svegliati amore mio”, la serie Mediaset che ha acceso un faro sul problema dell’inquinamento ambientale e dei rischi per la salute dei cittadini provocati dalle acciaierie in Italia e nel mondo. L’operaio è stato prima raggiunto da una telefonata nella quale gli si comunicava la cassa integrazione per una settimana e, in un secondo momento, è sopraggiunto il licenziamento, comunicato direttamente tramite raccomandata. Di Sarno ha quindi parlato con Arturo Ferrucci, il responsabile delle risorse umane dell’azienda, a cui ha mostrato un videomessaggio del cast e crew della fiction. L’inviato, non riuscendo ad arrivare ai piani alti, ha trasmesso il video sulla facciata dell’azienda. Ricky Tognazzi, tra le altre cose, ha ringraziato sarcasticamente l’ArcelorMittal per aver fatto quello che la censura non è mai riuscita a fare.

In questi ultimi giorni sono sempre più diffusi i casi di omofobia. L’ultimo è il racconto di Malika Chalhy, giovane ragazza fiorentina cacciata di casa appena dopo aver fatto coming out. La ventiduenne racconta infatti di aver detto ai suoi genitori di essere lesbica e, per tutta risposta, loro le hanno detto che l’avrebbero preferita morta o con un tumore. Malika si è quindi trovata per strada senza nemmeno i vestiti e presa di mira dalla famiglia attraverso messaggi e telefonate minatorie. Stasera Veronica Ruggeri, secondo le anticipazioni de Le Iene, ascolterà la storia di questa ragazza. Il tutto attraverso testimonianze inedite, registrazioni e telefonate che la Iena ha raccolto quando l’ha incontrata. Nelle ultime ore è stata aperta una raccolta fondi in suo aiuto rilanciata anche da Elodie e Fedez. La procura di Firenze, inoltre, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di violenza privata.

Il primo divertentissimo scherzo della puntata di oggi de Le Iene è quello ai danni di Michele Cucuzza, il giornalista e conduttore televisivo che crederà di essere finito in un giro di prostituzione, nonostante non abbia fatto nulla. Cosa dirà, soprattutto a sua figlia Matilde (complice della Iena Nicolò De Devitiis), per discolparsi e per convincerla della sua completa estraneità ai fatti? Vittime dello scherzo di Nicolò De Devitiis sono le sorelle Chiara e Angela Nasti. Le due influencer, credendo di trascorrere un fine settimana in un lussuosissimo albergo di montagna, si avventurano in auto per raggiungere la meta. Quando troveranno la strada bloccata per la troppa neve, saranno tratte in salvo da un gruppo di montanari del posto che, offrendo loro rifugio in una piccola baita sperduta, le “costringeranno” ad adattarsi a condizioni piuttosto “primitive”, decisamente diverse rispetto alle loro aspettative iniziali. In quel rifugio lontano da tutto dovranno fare a meno della linea Internet, non potendo quindi utilizzare i loro social, come fanno di solito. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 13 aprile 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

