Chi è Alessia Abruscia, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Alessia Abruscia, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Alessia Abrusica ha 14 anni ed è nata a Crosia, un paese in provincia di Cosenza. Parteciperà alla settima edizione del Collegio e nel video di presentazione possiamo capire già alcuni tratti del suo carattere. Sostiene di non saper star zitta e che l’ultima parola dev’essere la sua. Dice sempre ‘no comment perché se comment brutto comment’ e significa che se lei dovesse commentare l’altra persona si offenderebbe. Quest’anno è stata bocciata e il suo sogno è quello di diventare un’estetista in quanto è appassionata di ciglia e unghie. I genitori la definiscono tremenda perché fa sempre ciò che vuole. Nonostante questo si augurano che al Collegio 7 lei possa imparare qualche regola. La giovane dice che i suoi genitori sono troppo vecchio stampo, antichi. Ce la farà?

