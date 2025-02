Chi è Alessandro Gervasi, il pianista di sei anni ospite a Sanremo 2025

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 c’è ospite anche Alessandro Gervasi, un giovane e talentuoso pianista di soli sei anni. Si tratta di un piccolo fenomeno, conosciuto da tutti a Buseto Palizzolo, comune di meno di 3mila abitanti nel libero consorzio di Trapani. Alessandro non sa leggere gli spartiti, eppure sa eseguire alla perfezione qualsiasi brano ascolti. Un talento messo in mostra già al Tour Music Fest di San Marino, nel novembre 2024, dove ha vinto la manifestazione con Libertango di Astor Piazzola nella categoria Junior.

Sul palco dell’Ariston sarà accompagnato dalla regista Cinzia Th Torrini per presentare “Champagne”, il bio pic Rai dedicato a Peppino di Capri. Il piccolo Alessandro interpreta il cantante bambino. Il talento di Alessandro si è sviluppato durante la pandemia, quando era piccolissimo, iniziando a suonare su una pianola giocattolo.

Alessandro Gervasi è dotato di orecchio assoluto, accertato anche dai medici. Cioè il bambino riesce a distinguere chiaramente ogni singola nota che ascolta, anche una sola volta, e per questo è in grado di riprodurla perfettamente al pianoforte. La madre ha raccontato: “A soli tre anni, Alessandro stava in braccio al papà che suonava il piano. Vedevamo in lui un interesse curioso verso la musica. Ma non potevamo mai aspettarci un dono così prezioso”.

Per ora Alessandro Gervasi frequenta la prima elementare, ma la strada per il Conservatorio di Trapani è praticamente spianata. Inoltre Alessandro Gervasi è il pupillo del direttore d’orchestra più celebre della kermesse sanremese, Beppe Vessicchio. Il bambino si è fatto notare, anche grazie ai video sui social, e così è stato scelto per una parte in Champagne, il biotopic sulla vita di Peppino Di Caprio diretto da Cinzia Th Torrini, che debutterà su Rai 1 il 18 febbraio. Il piccolo siciliano interpreterà proprio il protagonista da bambino. Ora per lui la grande occasione di farsi conoscere dal grande pubblico del Festival di Sanremo 2025.