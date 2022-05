Chi è Alessandro Cattelan, il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022

Chi è Alessandro Cattelan, il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? Si tratta di un nome italiano ben noto al pubblico, complice la sua presenza ad X Factor per diverse edizioni. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Alessandro Cattelan è un noto conduttore televisivo. Il suo è un volto ben conosciuto dal pubblico italiano sin dai tempi dei suoi esordi su MTV. In molti l’avranno associato alla conduzione di “TRL” oppure a “Quelli che il calcio e…” in onda su Rai 2, ma Alessandro Cattelan ha lasciato il segno soprattutto in casa Sky. Qui ha infatti diretto molti programmi come “X Factor”, dopodiché ha avuto un format tutto suo intitolato “E poi c’è Cattelan”. Di recente Netflix gli ha permesso di realizzare una serie documentario intitolata “Una semplice domanda”, grazie alla quale ha coinvolto diversi personaggi dalla musica allo sport. Non solo conduttore, ma anche scrittore. Ha pubblicato il romanzo “Ma la vita è un’altra cosa” scritto a quattro mani con Niccolò Agliardi. Poi ha pubblicato “Zone rigide” e “Quando vieni a prendermi?”. Tutti e tre sono volumi editi da Monadori. Di recente ha pubblicato un libro per bambini, “Emma libera tutti!”. Alessandro Cattelan è ben presente sui social: su Instagram è seguito da 1,6 milioni di fan.

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.