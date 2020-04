Alessandro Borghese, 4 ristoranti torna su Sky con i nuovi episodi: le anticipazioni della prima puntata

Torna l’appuntamento con Alessandro Borghese e 4 Ristoranti. Da giovedì 23 aprile 2020, partono nuovi episodi in onda su Sky Uno che vedranno protagonisti ancora una volta i ristoratori alle prese con sfide avvincenti: l’unico che potrà confermare o ribaltare i risultati sarà proprio Borghese. 4 Ristoranti è diventato un vero cult della televisione italiana, nel corso degli anni è diventato un appuntamento fisso e ha trasformato semplici ristoratori in agguerriti concorrenti. Borghese dunque tornerà con dieci nuovi episodi a partire dal 23 aprile alle 21:15 su Sky Uno e la prima puntata coinvolgerà un gruppo gettonatissimo sul web. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti: le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di 4 ristoranti, realizzata da Banijay Italia, lo chef si è precipitato a Venezia, dove quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi per decretare il miglior rappresentate della cucina in laguna. A contendersi il titolo sono Simone con la Trattoria Povoledo, Nicola con Zanze XVI, Orietta con Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo e infine Gipi con Riviera Ristorante per Onnivori. Piatto oggetto di bonus della puntata è il fegato alla veneziana.

Analizziamo i concorrenti: Simone, 67 anni, gareggia con la sua Trattoria Povoledo, gestisce la sala e fa il jolly (talvolta anche pizzaiolo). La location è ampia, l’entrata è sul Rio Tera Lista di Spagna, una posizione privilegiata che fa si che il ristorante sia il più frequentato da turisti e accoglie in media al giorno 200 persone con un menù molto ampio. Il secondo, Nicola, è il titolare di Zanze XVI: ha trent’anni e gestisce un ristorante innovativo – nato due anni fa – sulle ceneri della storia trattoria della Zanze in Santa Croce a Venezia. Nicola è stato scelto da Forbes come uno dei 5 professionisti sotto i 30 anni più influenti in Italia in Marketing e Advertising. La terza concorrente di 4 Ristoranti è Orietta, 48 anni, che gestisce Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo: Orietta è una veneta doc, vive a Venezia e la location del suo ristorante è piccola, con una cucina a vista. Quarto e ultimo concorrente è Gipi, con il Riviera Ristorante per Onnivori: Gipi ha 68 anni, può contare su una location spaziosa, con tavoli all’esterno e due sale interne.

La puntata è stata girata pochi giorni prima dell’alluvione che ha colpito Venezia il 12 novembre, una catastrofe che aveva spinto Borghese a organizzare, con il sindaco della città e Confindustria, una cena per raccogliere fondi e sostenere il comune e i ristoratori locali.

Questa prima puntata sarà preceduta alle ore 20:45 da Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal, il celebre gruppo di videomaker che ha conquistato il web e che sfiderà lo chef a colpi di cacio e pepe.

Le prossime puntate di 4 Ristoranti andranno in onda ogni giovedì su Sky Uno dalle ore 21:15, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

Potrebbero interessarti Elena Sofia Ricci: carriera, vita privata, marito, figlie della protagonista di Vivi e lascia vivere Bus 657: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quante puntate, quando va in onda