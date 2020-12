Alessandro Borghese 4 ristoranti: le anticipazioni sulla nuova stagione

Parte questa sera, martedì 8 dicembre 2020, su Sky Uno la nuova edizione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Come da tradizione, quattro ristoratori si sfideranno per dimostrare di essere i migliori in un determinato settore. Alla guida torna ovviamente lo chef Alessandro Borghese, che con il suo voto può confermare o ribaltare la situazione. Appuntamento ogni martedì a partire dall’8 dicembre su Sky Uno dalle 21.15 e in streaming su NOW TV.

Tra le mete di questa nuova stagione, Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma. Ma qual è il meccanismo di Alessandro Borghese 4 ristoranti? Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita e, da quest’anno, anche una quinta voce, quella della categoria Special. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, il protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata di 4 ristoranti, chef Borghese anima una gara speciale tra i ristoratori alla ricerca del miglior ristorante con delivery di Milano. Da anni, proprio nel capoluogo lombardo, una delle tendenze più diffuse in fatto di ristorazione è proprio quella di degustare i piatti e assaporare l’atmosfera del ristorante fuori dal ristorante, magari all’interno delle abitazioni, con l’idea di cucina del ristorante prescelto che viene comodamente trasportato in un sacchetto. A contendersi il titolo ci sono: Rosalba con Potafiori, Andrea con Il Liberty Milano, Umberto con Slow Sud – Ristorante Terrone e, infine, Emmanuele con Maison Milano. In questa prima puntata la categoria special è il packaging.

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Lo stesso accade nel corso di questa prima puntata particolare. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi scrupolosa che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Appuntamento dunque questa sera, 8 dicembre 2020, su Sky Uno con la prima puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese 4 ristoranti.

