Alessandro Borghese: carriera, vita privata, moglie, figlio, stipendio

Alessandro Borghese è uno degli chef televisivi più conosciuti nel panorama italiano. Cuoco e conduttore televisivo, Borghese torna con una nuova stagione di 4 Ristoranti su Sky Uno, ma conosciamo meglio uno dei volti più gettonati della cucina italiana.

Primogenito dell’imprenditore napoletano Luigi e dell’attrice Barbara Bouchet, Borghese si è diplomato presso l’American Overseas School of Rome e, una volta archiviata la scuola, ha deciso d’imbarcarsi sulle navi da crociera e lavorare come cuoco per tre anni. Ha lavorato poi a Londra, San Francisco e Parigi ma, stufo dell’estero, è tornato in Italia dove ha frequentato la scuola da sommelier. Riparte alla volta di New York, ma tornato in Italia lavora in diversi ristoranti sia a Milano che a Roma. Apre una società di Catering e Food Consulting, la AB Normal, con sede a Milano. Poi apre “Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità”, il nome del ristorante in Viale Belisario n° 3 sempre a Milano: si tratta di un’azienda che non solo si occupa di ristorazione, ma anche di banqueting e catering per eventi privati e pubblici.

Alessandro Borghese, la sua cucina: i programmi tv

La cucina dello Chef Borghese è definita inventiva e generosa, soddisfa con gusto i palati di chi ama cose pregiate, ma non rinuncia alla tradizione, coniuga il gusto di materie prime di qualità alla raffinata semplicità nella preparazione delle sue creazioni.

Nato a San Francisco e definito uno chef rock’n’social, Alessandro Borghese è diventato uno chef televisivo dal 2005, conducendo Cortesie per gli ospiti per la rete Magnolia. Nel 2012 ha avuto un ruolo nella sitcom televisiva Camera Café, ma si è spostato completamente sulla cucina e l’abbiamo visto tra i tre giudici di MasterChef Junior, in Cuochi d’Italia, in Alessandro Borghese Kitchen Sound e infine in 4 Ristoranti.

Borghese ha pubblicato anche alcuni libri: il primo nel 2009, per Rizzoli, e s’intitola L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo. Il secondo, per Mondadori, s’intitola Tu come lo fai? ed è uscito nel 2013. Cacio&Pepe. La mia vita in 50 ricette è del 2018.

Il menù del ristorante di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese, chi è sua moglie e quanti figli ha

Sapete con chi è sposato lo chef rock della tv? Nel 2009, Borghese ha sposato Wilma Oliviero, un’ex modella campana (che abbiamo visto anche a Ok il prezzo è giusto). I due si sono conosciuti quando lui aveva 32 anni, quando lei lavorava ancora in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogame dedicato alla cucina. Lei lo contattò e sei mesi dopo sono convolati a nozze. Il loro è stato un vero colpo di fulmine e, dal loro amore, sono nate due figlie, Arizona e Alexandra.

Pare poi che, da una precedente relazione, lo chef abbia avuto un altro figlio, Gabriel, ma questa è una scoperta recente, che lo chef ha ammesso soltanto da qualche mese.

Quanto guadagna Alessandro Borghese? Lo stipendio

Uno degli chef più apprezzati nel panorama televisivo italiano non ha niente da invidiare agli chef internazionali. Basti pensare a Joe Bastianich che, pur non essendo uno chef, è sicuramente un business man che ha partecipato a MasterChef Italia come giudice ed è stato pagato profumatamente. Grazie agli investimenti fatti finora, Borghese fino al 2018 aveva un fatturato di due milioni di euro, dei quali solo 700 mila provenivano dalle società di ristorazione e licensing “AB Normal”.

