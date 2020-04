Alessandro Borghese, il Ristorante: ecco il suo menù e quanto costa

Quanto costa cenare al Ristorante di Alessandro Borghese? Come ogni celebre chef che si rispetti, anche Borghese ha un menù imponente che attira l’attenzione di tantissimi commensali. Al Ristorante del celebre chef della televisione potrete non soltanto deliziare il palato con un menù a prova di bambino o una degustazione di cocktail, ma un perfetto menù per pranzo e cena. Vediamo insieme quali sono i costi e cosa offre la casa.

Alessandro Borghese, il menù del Ristorante: piatti e costo

Come tutti i ristoranti di chef vip, anche quello di Borghese conta su diverse pietanze. C’è un menù degustazione che vi permette di lanciarvi in un’experience guidati alla scoperta della sua cucina. Le scelte sono diverse: c’è un Gold Experience (85 euro) che conta su 5 portate, una Platinum (95) che conta su 7, una Black (110) da 9, una Green che varia dalle 5 alle 9 portate e infine una Beverage Experience (30), che conta su un cockatil, un bicchiere di vino e un after dinner.

Per la sezione starter, il menù di Alessandro Borghese prevede un Mamma Roma (21 euro), Wafer di cocktail di gamberi (28), Il gioco dell’oca (26), Cappello di cardinale fritto in brodo (23), Gallinella di Carnevale (27), Tartare di Manzo (25) e I crudi (35). Per quanto riguarda i primi piatti, vediamo un Plin in brodo… e che brodo! (24 euro), Risotto alla crema di scampi con il suo carpaccio, chutney di mandarino allo zenzero e amaro alle erbe (38), Cacio&Pepe (19), Lasagnetta (31), Tortello (29), Spaghetto (38) e Fettuccine cacio e ova (30).

Per i secondi nel menù di Borghese vediamo Il polpo alla brace, il polpo he piace (35 euro), Lombetto di agnello (32), Piccione che passione (33 euro), guancia di vitello (35), Insalata Inverno (26), Pesce Castagna ma chi sei? (30) e Rollè di Branzino (37). Per i dessert invece vediamo due sezioni: per la Rock’n’roll abbiamo il Biancomangiare (20), Babà in botte (18), Meringata al cioccolato (17), L’intollerante (16) e poi i classici: Tiramisù al cioccolato, millefoglie, creme brulee e una selezione di sorbetti fatti in casa. Qui trovate il menù nel dettaglio.

Potrebbero interessarti Coronavirus, Massimo Bottura: “Riapertura? Dobbiamo stare alle regole e non fare i rivoluzionari. Fare più turni, dalle 19 alle 21” La ragazza con il timpano trafitto di Banksy indossa una mascherina “Questa quarantena mi mancherà”, c’è chi teme la riapertura e non ha paura di ammetterlo