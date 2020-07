Chi è Alessandro Basciano, il tentatore di Temptation Island 2020

Chi è Alessandro Basciano, il giovane e bel tentatore di Temptation Island 2020? Il ragazzo nasce a Genova nel 1989. È molto legato a sua mamma e alla sorella Giorgia Nicole, che è stata protagonista in diversi programmi come Ciao Darwin. Inoltre, è un imprenditore occupandosi di rivendita di automobili a Roma presso “AB Autogroup Srls“. Alessandro ha acquisito un po’ di notorietà televisiva partecipando all’edizione di Uomini e Donne dove ha corteggiato Giulia Quattrociocche, ma alla fine ha lasciato la trasmissione dopo alcune polemiche con Daniele Schiavon. Nel 2016 Alessandro Basciano, tentatore di Temptation Island 2020, è diventato papà di Nicolò, il bimbo è nato dalla relazione con Clementina Deriu. Dal 2014 è amico dell’opinionista di Uomini e Donne Jack Vanore, mentre ha un pitbull di nome Charlene.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Alessandro Basciano, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

