Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di Rai Sport

Finisce l’era di Alessandra De Stefano alla guida di Rai Sport. La giornalista infatti si è dimessa dal ruolo di direttrice, come riporta Il Foglio. In attesa delle nuove nomine, il responsabile della testata sportiva ad interim è il vice direttore anziano Marco Franzelli. De Stefano era stata criticata per le sue scelte editoriali ed era finita sotto pressione per il Mondiale che si è tenuto in Qatar nel 2022, disputato senza l’Italia, e per come la Rai aveva coperto l’evento.

La sua trasmissione Il circolo dei Mondiali, in onda su Rai 1 al termine delle partite, si è rivelata un flop. Ma hanno pesato anche alcune scelte come quella di arruolare la pur brava Lia Capizzi, ma un’esterna, per condurre la Domenica sportiva. Tra i motivi che hanno portato alla decisone anche il rapporto burrascoso con alcuni giornalisti di Rai Sport. Secondo quanto ricostruisce Il Foglio, la redazione di Milano protestava perché si riteneva trascurata rispetto a quella romana.

Tra i motivi che hanno spinto Alessandra De Stefano a lasciare anche gli ascolti in netto calo di trasmissioni popolarissime come ‘Domenica sportiva’ e ‘Novantesimo minuto’. Nelle scorse settimane, inoltre, la richiesta di Enrico Varriale di tornare in Rai, allontanato e in causa con l’azienda, ha peggiorato il quadro. Da qui la scelta di dimettersi.