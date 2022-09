Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Questa sera, giovedì 1 settembre 2022, su Canale 5 va in onda il concerto Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro, vale a dire lo spettacolo che la cantante ha fatto lo scorso 13 luglio allo stadio Meazza di Milano, per festeggiare il suo 200esimo show e tutta la sua carriera. Si tratta solo della seconda artista italiana a calcare lo stadio di San Siro in concerto, dopo Laura Pausini. Ma dove vedere Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Il concerto va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 questa sera, giovedì 1 settembre 2022, in prima serata, alle ore 21,20 (circa). Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre (105 del decoder Sky).

Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il concerto che si è tenuto il 13 luglio a San Siro in streaming su MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie canzoni o l’interno show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Date tour

Dopo l’evento unico a San Siro, Alessandra Amoroso ha annunciato le date del tour, in programma nell’inverno del 2022.